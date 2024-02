Moskau: Biden will nur seine Muskeln spielen lassen

Russland beschuldigt Präsident Joe Biden, die Luftangriffe im Irak und Syrien zur Verbesserung seines Images durchzuführen und nicht als Vergeltung für einen tödlichen Angriff auf US-Soldaten.

Russland beschuldigt Präsident Joe Biden, die Luftangriffe im Irak und Syrien zur Verbesserung seines Images durchzuführen und nicht als Vergeltung für einen tödlichen Angriff auf US-Soldaten. "Wir sehen in diesen Versuchen, die Muskeln spielen zu lassen, in erster Linie den Wunsch, die innenpolitische Landschaft in Amerika zu beeinflussen," sagt der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja auf einer von Moskau beantragten Sitzung des Sicherheitsrates zu den Angriffen.

"Den Wunsch, das katastrophale Image der gegenwärtigen amerikanischen Regierung auf der internationalen Bühne irgendwie zu korrigieren, während der Präsidentschaftswahlkampf in vollem Gange ist", so Nebensja. Es gebe keine Rechtfertigung für die US-Aktion. Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, rechtfertigt die US-Angriffe in Syrien und im Irak mit Artikel 51 der Gründungscharta der Vereinten Nationen. Dieser regelt das individuelle oder kollektive Recht der Staaten auf Selbstverteidigung gegen bewaffnete Angriffe.