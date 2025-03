Mücken-Invasion legt italienischen Urlaubsort lahm

In der italienischen Lagunenstadt Orbetello (Toskana, Italien) ist die Lage außer Kontrolle: Eine riesige Mückenplage setzt den Menschen dort massiv zu.

Die betroffenen Anwohner sind verzweifelt und sehen keine andere Möglichkeit mehr, als die Regierung zum Handeln aufzufordern. Eine Petition mit Tausenden von Unterschriften verlangt nun die Ausrufung des Notstands.

Mückeninvasion erreicht dramatische Ausmaße

In Orbetello, einem sonst idyllischen Urlaubsort an der toskanischen Küste, hat sich eine gewaltige Zahl von Zuckmücken ausgebreitet. Die Plage ist so schlimm, dass Anwohner die toten Insekten inzwischen mit Schaufeln aus ihren Häusern und von den Straßen entfernen müssen. Obwohl diese Mückenart keine Stiche verursacht, beeinträchtigt sie das Leben der Menschen erheblich.





Wie die italienische Tageszeitung Il Tirreno berichtet, ist es für die Anwohner nahezu unmöglich geworden, Fenster zu öffnen oder sich ungestört im Freien aufzuhalten. Besonders Allergiker leiden unter der Situation, da die Insekten feine Partikel in der Luft verbreiten, die zu Atemwegsreizungen, Bindehautentzündungen und Asthma-Anfällen führen können. Selbst Menschen, die lediglich an einer Pollenallergie leiden, klagen über verstärkte Beschwerden.

Petition mit Tausenden Unterschriften gestartet

Angesichts der eskalierenden Lage haben bereits rund 18.000 Menschen eine Petition auf der Plattform "change.org" unterzeichnet. Darin wird die Regierung dazu aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu ergreifen. Konkret fordern die Initiatoren die Einsetzung eines Sonderbeauftragten mit besonderen Befugnissen. Dieser soll in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Umweltfachleuten eine nachhaltige Lösung entwickeln, um die explosionsartige Vermehrung der Insekten einzudämmen.

Die Insekten-Plage so schlimm geworden, dass die Anwohner diese bereits mit Schaufeln aufsammeln müssen.

In der Petition heißt es weiter: "Wir fühlen uns in unseren Häusern eingesperrt wie zu Zeiten der Corona-Pandemie. Unsere Kinder atmen auf dem Schulweg eine Luft ein, die von Mücken geradezu gesättigt ist."

Spinnen profitieren von der Plage

Neben der direkten Belastung durch die Mückenschwärme gibt es eine weitere unerwartete Folge: Die massenhafte Vermehrung der Insekten lockt zunehmend Spinnen an. Einige Anwohner berichten von auffallend großen Exemplaren, die sich an den unzähligen toten Mücken bedienen. Ob diese Spinnen tatsächlich eine ungewöhnliche Größe erreicht haben, lässt sich bislang jedoch nicht wissenschaftlich belegen.

Ursachen der Mückenplage

Die Einwohner von Orbetello machen vor allem die Verschlechterung des ökologischen Gleichgewichts in ihrer Lagune für die Mückeninvasion verantwortlich. Verschmutzungen des Wassers haben dazu geführt, dass natürliche Feinde der Zuckmücken, wie Fische und Amphibien, stark dezimiert wurden. Ohne diese Fressfeinde kann sich die Mückenpopulation ungehindert vermehren.