Musk mit Knallhart-Ansage: "Legt die Sümpfe trocken!"

Der designierte US-Präsident Donald Trump betraut Elon Musk mit der Leitung eines neu geschaffenen Ministeriums für Regierungseffizienz (DODGE).

Der Tech-Milliardär soll mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy Bürokratie abbauen, Ausgaben kürzen und Bundesbehörden umstrukturieren, schrieb Trump auf Musks Onlineplattform X. Die Abteilung werde "außerhalb der Regierung" arbeiten. Musk hat Trump im Wahlkampf mit üppigen Spenden unterstützt.

Musk kündigte bereits im Wahlkampf an, alle Sümpfe trocken zu legen. Seine Abteilung werde nun „Schockwellen durch das System“ senden. Man habe „jeden, der an der Verschwendung von Steuergeldern beteiligt ist“, im Visier. „Und das sind viele Leute“, so Musk.

© X ×

Nur wenig Zeit

Der Tesla-Chef hat für seinen Job allerdings nur 1,5 Jahre Zeit. Das Vorhaben soll am 4. Juli 2026 beendet sein – an diesem Tag feiern die USA 250 Jahre Unabhängigkeit.

Musk ist CEO von Tesla sowie SpaceX und hat sich in den vergangenen Monaten fest mit Trumps innerem Kreis verwoben. Der Tech-Titan und reichste Mensch der Welt hat viel getan, um sich diesen Platz zu verdienen. Allein bis Mitte Oktober steckte er rund 120 Millionen Dollar in den Wahlkampf des Ex-Präsidenten, vor allem im potenziell entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania. Zudem überflutete er seine mehr als 200 Millionen Follower bei der ihm gehörenden Onlineplattform X Tag für Tag mit Aufrufen, für Trump zu stimmen, sowie vernichtender Kritik an der demokratischen Gegenkandidatin Kamala Harris.

Ganz besonders ritt Musk auf dem Reizthema Einwanderung herum. So verbreitete er die falsche Behauptung, die Demokraten ließen Migranten einfliegen, um die Wahl zu drehen. Auch Nutzern, die ihm nicht direkt folgen, wurden Pro-Trump-Beiträge über die "Für-Dich"-Auswahl in die Timelines gespült.

Ramaswamy ist ein Biotech-Unternehmer. Er trat bei den republikanischen Vorwahlen 2024 als politischer Außenseiter an und ist ein erfolgreicher Autor, der sich in der Vergangenheit für marktorientierte Reformen eingesetzt hat.