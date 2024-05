Elon Musks Gehirn-Chip: Erster Patient fast gestorben

Berichten zufolge erlitt der erste Patient des Neuralink-Implantats von Elon Musk während der Operation eine lebensbedrohliche Erkrankung, die später zu einer Fehlfunktion des Gehirnchips führte.

In einem neuen Bericht heißt es, dass während der Operation Luft im Kopf von Nolan Arbaugh, dem ersten Patienten des Musk-Gehirn-Chips, eingeschlossen wurde. Unbehandelt kann das zu Krampfanfällen, Hirnabszessen und sogar zum Tod führen.

Auswirkungen auf Gesundheit

Die Ärzte diskutierten deshalb wohl über die vollständige Entfernung des Gehirnimplantats. Mittlerweile ist klart, das Problem scheint keine Auswirkungen auf Arbaughs Gesundheit zu haben.

Fehlfunktion des Gehirnchips

Es könnte jedoch zu einer Fehlfunktion des Gehirnchips geführt haben, was laut Neuralink passierte, als einige der 64 Fäden, die den Chip mit dem Gehirn verbinden, zurückgezogen wurden – was zu einer Verringerung der Anzahl effektiver Knoten führte.

Weiter optimistisch

Das Unternehmen hat für dieses Jahr 10 weitere Patienten geplant. Patient Nummer 1 geht es mittlerweile wieder gut. Er spielt schon wieder Videospiele mit Freunden, postete er auf X. Experten sagten, sie seien immer noch optimistisch, was die Gehirnchip-Versuche angeht. Gav Martell, Mitbegründer von Yonalink, einer Technologie zur Erfassung und Pflege von Patientendaten in klinischen Studien, sagte in einer Erklärung: „Herausforderungen sind bei klinischen Studien unvermeidlich.“