Mindestens acht Tote bei Busunfall in Florida

Bei einem Busunfall im US-Bundesstaat Florida sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Rund 40 Fahrgäste seien verletzt worden, acht von ihnen befänden sich in Lebensgefahr, teilten die zuständigen Behörden am Dienstag mit. Der Bus sei am Morgen (Ortszeit) in der Nähe der Stadt Ocala im Norden des Bundesstaats von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, hieß es weiter.

US-Medien zufolge befanden sich in dem Bus Landarbeiter, die auf dem Weg zur Arbeit gewesen sind. Der Sender CNN berichtete, dass der Bus zunächst mit einem anderen Fahrzeug kollidiert und dann von der Straße abgekommen sei.