Mutter trauert innerhalb eines Tages um ungeimpfte Söhne

In Jacksonville, USA, musste eine Mutter ein unvorstellbars Schicksal erleiden. Sie verlor beide Söhne innerhalb eines Tages. Sie starben in Folge einer Corona-Erkkrankung.

Die beiden Söhne, Aaron und Free (35, 41) wohnten gemeinsam mit ihrer Mutter unter einem Dach. Ende Juli infizierten sich beide mit dem Coronavirus. Als ihr Zustand schlechter wurde, mussten beide in Krankenhaus eingeliefert werden.

Kampf verloren

Leider war der Kampf der beiden Männer vergebens. Beide starben an den Folgen der Corona-Infektion. Der ältere Sohn, Free am 12. August, Aaron nur wenige Stunden später. " Es ist der schlimmste Albtraum eines Elternteils", so die Mutter Lisa Brandon. Ihr dritter Sohn sei bereits vor fünf Jahren verstorben.

Mit der Geschichte möchte Brandon Impfskeptikern einen Denkanstoß geben, um sich impfen zu lassen. „Ich denke, sie wären heute noch am Leben, wenn sie ihre Spritze bekommen hätten“, so die Mutter abschließend.