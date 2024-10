Mutter und Sohn nach Prügelattacke auf Kreuzfahrtschiff verhaftet

Bei einer Gewalttat am Kreuzfahrtschiff verletzten Mutter und Sohn einen 65-jährigen Mann schwer.

Am 6. Oktober kam es an Bord der "MSC Seascape" zu einem brutalen Vorfall, der von Überwachungskameras festgehalten wurde. Laut Berichten des Lokalsenders WPLG Local 10 schlug die 49-jährige Kelli Lyn R. aus Alabama während eines Streits im Theater des Schiffes auf ein mindestens 65 Jahre altes Opfer ein. Der stellvertretende Sicherheitschef des Schiffes informierte die Polizei über die gewalttätige Auseinandersetzung.

Der Vorfall eskalierte weiter, als Kelli Lyns Sohn, Dylan R., ebenfalls auf dem Video zu sehen war, wie er mehrfach auf den Senior einschlug. Dylan wurde bereits zuvor im Hafen von Jamaika wegen seines „exzessiven Verhaltens“ von Bord geworfen. Während er nicht mehr am Schiff befinden durfte, konnte seine Mutter bis zur Ankunft in Miami an Bord bleiben.

Fast eine Woche nach dem Vorfall wurde Kelli Lyn R. in Miami festgenommen. Die Polizei untersucht derzeit die Vorfälle und bewertet die Schwere der Angriffe.