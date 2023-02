Mysteriöse Laserstrahlen am Nachthimmel über Hawaii

Das Phänomen dauert nur etwa eine Sekunde und sorgt weltweit für Aufregung: Auf Aufnahmen, die ein japanisches Forschungsteleskop auf Hawaii eingefangen hat, sind mysteriöse Laserstrahlen am Nachthimmel zu sehen.

Zunächst gingen die Forscher des National Astronomical Observative of Japan (NAOJ) von einem NASA-Satelliten als Ursprung der Lichter aus. Diese Annahme wurde dann aber korrigiert. Inzwischen verdächtigt man einen chinesischen Satelliten. Der sogenannte Daqi-1/AEMS-Satellit dient dazu, die Erdatmosphäre etwa auf den Kohlendioxidgehalt hin zu untersuchen.

On Jan 28, 2023, HST, Subaru-Asahi Star Camera captured green laser lights in the cloudy sky over Maunakea, Hawai`i. The lights are thought to be from a remote-sensing altimeter satellite ICESAT-2/43613.

Watch the video:https://t.co/xqoJvSa24s#SubaruTelescope pic.twitter.com/5hhIsewuNp