Mysteriöser Virus-Ausbruch in Moskau?

Videos aus Moskau sorgen derzeit vor allem in den sozialen Medien für Spekulationen.

Zu sehen sind darauf Krankenwagen, die vor mehreren Kliniken Schlange stehen. Wie der britische Express berichtet, gibt es Gerüchte über ein „mysteriöses Virus“, das in Russland ausgebrochen sei.

Die Clips wurden zuerst vom russischen Telegram-Kanal Baza veröffentlicht. Zu sehen sind rund 30 Krankenwagen, die am vergangenen Sonntag vor zwei Moskauer Krankenhäusern für Infektionskrankheiten Schlange stehen. Es soll sich laut Bericht um eine rätselhafte Krankheitswelle handeln.

© Telegram ×

Das russische Gesundheitsministerium hat inzwischen zu den Gerüchten Stellung genommen. „Die Situation, dass mehrere Krankenwagen in einem Krankenhaus für Infektionskrankheiten eintreffen, ist nichts Außergewöhnliches“, heißt es in einem Statement. „Der Anstieg der Inzidenz bei RSV und bei Corona hat nachgelassen, die Infektionszahlen der vergangenen Woche übersteigen nicht jene der Vorwoche.“ Man geht in Russland davon aus, dass die aktuelle Corona-Welle wie in anderen europäischen Staaten abflacht.