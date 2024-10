Mysteriöses Virus: 180 Passagiere auf Kreuzfahrtschiff erkrankt

180 Passagiere und drei Crewmitglieder erkrankten an einem Magen-Darm-Infekt.

Es sollte eine einzigartige Kreuzfahrt von Vancouver nach Alaska werden - für hunderte Passagiere wurde die Reise aber zum Albtraum. Sie litten an Bord plötzlich unter schlimmen Krämpfen und Gliederschmerzen.

Wie „USA Today“ berichtet, startete die „Radiance of the Seas“ der Royal Caribbean am 20. September in Kanada. Innerhalb weniger Tage erkrankten dann 180 der 2.172 Passagiere sowie drei Crewmitglieder an einem Magen-Darm-Infekt und klagten über Bauchkrämpfe, Durchfall und Gliederschmerzen. Die Gesundheitsbehörde wurde umgehend alarmiert und nahm Stuhlproben der Erkrankten, konnte aber den Erreger nicht bestimmen.

Kein Einzelfall

Der Betreiber entschied sich deshalb für strenge Hygiene-Maßnahmen am Schiff. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und der Besatzung hat für uns oberste Priorität“, so ein Sprecher von Royal Caribbean. „Wir wenden deshalb strenge Reinigungsverfahren an, die weit über die öffentlichen Gesundheitsrichtlinien hinausgehen.“

Auf Kreuzfahrtschiffen kam es in den letzten Monaten immer wieder zu ähnlichen Ausbrüchen. In vielen Fällen handelt es sich dabei um das hochansteckende Norovirus.