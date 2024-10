Nach Horror-Flut in Spanien: Opferzahl steigt auf über 150

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur EFE ist die Zahl der Todesopfer nach der Sturzflut auf über 150 gestiegen.

Verheerende Regenfälle verwandelten in kürzester Zeit Straßen zu reißenden Flüssen. Autos wurden mitgerissen und Häuser überflutet. Betroffen waren vor allem die Provinzen Valencia, Murcia und Andalusien. Die Rettung ist im Dauereinsatz, um Vermisste zu suchen und Betroffenen zu helfen. Die Zahl der Todesopfer ist nach der Sturzflut bereits auf über 150 gestiegen.

© David Ramos/Getty Images ×

Innerhalb weniger Stunden fiel in manchen Gebieten mehr Regen als sonst im ganzen Jahr. Die Wassermassen richteten immense Schäden an. "Die Situation ist dramatisch", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. "Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um den Menschen zu helfen."

© APA/AFP/JOSE JORDAN ×

"Situation vor Ort ist dramatisch"

"Die Situation vor Ort ist dramatisch", sagte Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. "Hunderte Kolleginnen und Kollegen vom Spanischen Roten Kreuz sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Folgen der Katastrophe für die betroffenen Menschen zu lindern. Sie helfen bei Evakuierungen und Bergungsarbeiten, betreuen Betroffene in Notunterkünften und versorgen sie mit Hilfsgütern wie Essen, Decken, Hygieneartikel sowie psychosozialer Unterstützung. Die Rettungskräfte sind für Verletzte im Dauereinsatz. Jetzt ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und das Rote Kreuz in seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen."

Der Wetterdienst Aemet gab am Donnerstag eine Hochwasserwarnung für die gesamte Provinz Castellón aus, die sich ebenfalls in der von heftigen Regenfällen am Dienstag stark getroffenen Mittelmeerregion Valencia befindet. Sie war bisher von dem Wetterphänomen verschont geblieben, das jetzt gen Nordosten weiterzieht.