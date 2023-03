Nach Mückenstich: Sängerin verliert Arme und Beine

Die Ärzte mussten die Arme und Beine der 35-Jährigen amputieren.

Tanzen war die große Leidenschaft von Tatiana Timon, eine Reise nach Angola veränderte das Leben der 35-jährigen Sängerin dann aber für immer. Nachdem sie von einer Mücke gestochen wurde, mussten ihr die Ärzte Arme und Beine amputieren.

Mit dem Stadtportal „My London“ sprach die junge Britin über ihr Schicksal. Im Mai des vergangenen Jahres reiste Timon nach Angola, um dort einen Tanz zu perfektionieren. Ohne es zu bemerken, wurde die 35-Jährige von einer Mücke gestochen und zog sich dabei die „tödlichste Form von Malaria“ zu.

Schwere Blutvergiftung

Zurück in England verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Sängerin rapide, Tatiana musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzte stellten eine schwere Blutvergiftung und versetzten die Patienten ins Koma. Damit sich die Blutvergiftung nicht auf lebenswichtige Organe ausbreitet, müssen ihr die Ärzte die Gliedmaßen amputieren und retten ihr damit das Leben.

„Als ich aus dem Koma aufgewacht bin, wusste ich, dass etwas passiert war“, so die Britin. Sie wusste an diesem Zeitpunkt aber nicht wie schlimm es war. Inzwischen hat sich die 35-Jährige mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie sei einfach „dankbar, noch am Leben zu sein“.