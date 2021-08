Bankomaten in Kabul sind praktisch leer - Banken seit einer Woche geschlossen

Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan geht den Menschen zunehmend das Bargeld aus. Einwohner Kabuls berichteten der Deutschen Presse-Agentur, die Bankomaten in der Stadt seien praktisch leer. Banken und auch der Geldwechslermarkt seien seit einer Woche geschlossen. "Alle in der Stadt beschweren sich mittlerweile, dass sie kein Geld abheben können", sagte ein Bewohner.

Ein Mann sagte dem lokalen TV-Sender ToloNews, seine Bank habe zudem eine Obergrenze für Abhebungen eingeführt. Wenn denn ein Bankomat doch noch befüllt sei, könne man nur 10.000 Afghani (umgerechnet rund 100 Euro) abheben. Viele machen sich Sorgen, dass sie angesichts der aktuellen Krise überhaupt nicht mehr an ihr Geld kommen.

Betrieb wiederaufnehmen

Auf der Facebook-Seite des Finanzministeriums hieß es in der Nacht zu Sonntag, die Zentralbank, private Banken und andere Finanzinstutionen nähmen bald wieder ihren Betrieb auf. Gleichzeitig wurde das "technische Personal" des Ministeriums aufgerufen, zur Arbeit zurückzukehren.

Andere Ministeriumsmitarbeiter sollten eine Entscheidung der Finanzkommission der Taliban abwarten. Es hieß zudem, alle zivilen Staatsangestellten würden ab dem Beginn der "neuen islamischen Regierung" wieder wie früher bezahlt werden.