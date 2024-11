Nackte Haut und Hundewelpen: Der heißeste Kalender des Jahres

Durchtrainierte Feuerwehrmänner, die ihre muskulösen Oberkörper präsentieren und dabei niedliche Welpen halten – das ist der Inhalt des heiß erwarteten Kalenders für 2025.

Der Kalender „Fire Rescue Dogs 2025“ zeigt einige der durchtrainiertesten Feuerwehrmänner des Landes, die sich oberkörperfrei mit süßen Welpen ablichten ließen. Der Kalender ist für 19,99 US-Dollar (knapp 18 Euro) auf Amazon erhältlich und das perfekte Geschenk für alle, die gerne muskulöse Feuerwehrleute bewundern und gleichzeitig Tieren helfen möchten.

© Amazon

© Amazon

Mit Feuerwehrschlauch und Helm posieren die Männer für die Kamera und beweisen, dass sie nicht nur körperlich fit, sondern auch tierlieb sind. Auf ihren Shorts steht zudem „‘HelpPuppies‘ (Anm. deutsch: #HilfWelpen)

© Amazon

Erlös rettet Leben

Der Erlös geht direkt an „Lifeline Puppy Rescue“, eine gemeinnützige Organisation, die jährlich über 1.800 Welpen aus Tötungsstationen rettet und sie in liebevolle Hände vermittelt. „Die Einnahmen aus dem Kalender helfen uns dabei, die Tiere medizinisch zu versorgen und unser Tierheim zu verbessern“, erklärt Vicki Michelle Brown, Mitgründerin der Organisation. Damit sollen verschiedene große Ausgaben, darunter Impfungen, Medikamente, Kastration/Sterilisation, lebensrettende tierärztliche Versorgung und die Modernisierung des Tierheims finanziert werden.

© Amazon

„Genau wie unsere tapferen Feuerwehrleute rettet Lifeline Puppy Rescue täglich Leben. Nur eben von vierbeinigen Fellknäueln, die auf ihre Für-immer-Familie warten. Lifeline Puppy Rescue ist ein No-Kill-Tierheim, das 1993 gegründet wurde. Lifeline hat über 34.000 Welpen an Familien in der Rocky Mountain Region, Kansas, Texas und New Mexico vermittelt.“In diesem Jahr feiert der Kalender sein 10-jähriges Jubiläum.