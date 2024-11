× US-Influencerin baut mit Asche von totem Vater Cannabis an

Rosanna Pansino, eine Influencerin aus Amerika, sorgt zur Zeit für Aufsehen. Sie raucht vor laufender Kamera einen Joint mit Cannabis, das mit der Asche ihres toten Vaters angebaut wurde.

Die Influencerin Rosanna Pansino, bekannt für ihre Backshow "Nerdy Nummies", hat mit einer persönlichen Enthüllung für Aufsehen gesorgt. In ihrem neuen Podcast "Rodiculous" erzählte sie von einem ungewöhnlichen letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters und wie sie diesen erfüllt hat.

© Instagram ×

Ein letzter Wunsch

Pansinos Vater, der 2019 an Leukämie verstarb, hatte einen besonderen Wunsch für seine letzte Ruhe: Er wollte, dass seine Asche verwendet wird, um eine Cannabispflanze anzubauen. Die YouTuberin erfüllte diesen ungewöhnlichen Wunsch und rauchte anschließend Marihuana, das aus dieser Pflanze gewonnen wurde. „Wir haben meinen Vater vor etwa fünf Jahren durch Leukämie verloren. Er war der Beste. Sein letzter Wunsch war es, in eine Cannabispflanze verwandelt und geraucht zu werden. Das habe ich also getan. Die erste Folge meines neuen Podcasts ‚Rodiculous‘ ist ihm gewidmet. Ich liebe und vermisse dich jeden Tag, Papa Pizza.“

© Instagram ×

Eine emotionale Entscheidung

Pansino beschreibt ihre Entscheidung als sehr emotional. Sie habe lange überlegt, ob sie den letzten Wunsch ihres Vaters erfüllen solle. Letztendlich habe sie sich dazu entschlossen, da sie ihren Vater auf diese Weise ehren wollte.

© Instagram ×

Kontroverse Reaktionen

Die Geschichte von Rosanna Pansino hat in den sozialen Medien für heftige Diskussionen gesorgt. Während einige Nutzer ihre Entscheidung verstehen und respektieren, zeigen sich andere schockiert und empört. Kritiker werfen ihr vor, mit dem Thema Tod und Trauer auf unangemessene Weise umzugehen.