Nackter macht Arschbombe in Shop-Aquarium

Die Polizei wurde alarmiert und Beamte nahmen den Mann fest nachdem er aus dem Aquarium gesprungen war.

USA. Am Donnerstag spielten sich in Leeds (US-Bundesstaat Alabama) verrückte Szenen ab: Zunächst baute ein 42-Jähriger einen Unfall auf dem Parkplatz eines Angelladens, dann zog er sich noch vor seinem Auto aus und stürmte nackt in das Geschäft. Vor den Augen der schockierten Kunden sprang er schließlich mit einer Arschbombe in das Ausstellungs-Aquarium des Shops, wie Videos in den sozialen Medien zeigen.

Der nackte Mann drehte im Aquarium seine Runden, während alles auf die Beamten wartete. Als die Polizisten eintrafen begann er die Gesetzeshüter wüst zu beschimpfen. Schließlich sprang er über die Kante des Aquariums und landete unsanft auf dem Boden.

© X/StolenValor1

Der 42-Jährige wurde durch den Aufprall kurzfristig ohnmächtig. Die Polizisten legten ihm Handschellen an, woraufhin er aufwachte und versuchte, sich zu wehren. "Er war unberechenbar und sagte eine Menge böser Dinge zu den Beamten", sagte der Polizeichef von Leeds, Paul Irwin, später in einer Pressekonferenz.

Der nackte Mann wurde in einer Decke gehüllt abgeführt, wobei er heftigen Widerstand leistete. Anschließend wurde er zur Untersuchung seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus gebracht, bevor er in das Gefängnis von St. Clair County eingeliefert wurde. Ihm drohen nun Strafanzeigen.