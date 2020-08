Nackter Mann rennt um seinen Laptop

Kuriose Szenen in Berlin: Ein Wildschwein stiehlt den Laptop eines nackten Badegastes - Dieser versucht alles, um sein Hab und Gut zurückzuerobern.

Ein Wettlauf der anderen Art ereignet sich am 5. August am Teufelsee in Berlin. Eine Facebook-Nutzerin hält fotografisch fest, wie ein Wildschwein die gelbe Tüte eines Badegastes entwendet und damit davonläuft. In dieser Tüte befindet sich der Laptop des verzweifelten Mannes, der anschließend alles versucht, um diesen zurückzuerhalten. Noch skuriler daran: Der Badegast ist bei diesem Wettlauf vollkommen entblößt. Wer also dachte, dieser Sommer kann nicht mehr verrückter werden, hat sich wohl geirrt…

Hier die absurden Schnappschüsse, die mit Einwilligung des Mannes veröffentlicht werden durften: