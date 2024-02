Nächste Biden-Panne: Merkel mit Kohl verwechselt

Es ist schon wieder passiert: Joe Biden verwechselt erneut hochrangige Politiker und gerät erneut ins Kreuzfeuer der Kritik.

Joe Biden erzählt gerne Anekdoten. So auch vor zwei Tagen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas, wo er über eine Rede von ihm beim G7-Gipfel im Jahr 2020 berichtete und die darauffolgende Reaktion des französischen Präsidenten. Dabei verwechselte er jedoch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem bereits verstorbenen Präsidenten François Mitterrand. Im später vom Weißen Haus veröffentlichten Transkript wurde der richtige Name, also Macron, in Klammern hinzugefügt.

Jetzt patzte Biden erneut. Bei einer Spenden-Gala in New York erzählte der US-Präsident eine Anekdote über seine erste internationale Reise als Präsident. Kurz nach seinem Wahlsieg über Donald Trump reiste Biden zum G7-Gipfel 2021 in Großbritannien.

Helmut Kohl statt Angela Merkel

„Helmut Kohl sagte: ‚Joe, was würdest du denken, wenn du morgen dein Telefon und die Zeitung in die Hand nehmen würdest und in der London Times siehst, dass Tausend Leute das Parlament stürmen, die Türen zerstören und währenddessen zwei Polizisten töten … und versuchen, die Wahl des Premierministers zu stoppen?“, wird Biden von der deutschen "Bild"-Zeitung zitiert. Der einzige Haken an der Sache: Helmut Kohl war zum Zeitpunkt des G7-Gipfels bereits seit vier Jahre tot - und seit über 20 Jahren nicht mehr deutscher Bundeskanzler.

Vermutlich meinte Biden Angela Merkel, die damals noch im Amt der Bundeskanzlerin war. Die anhaltende Kritik an seinem geistigen Gesundheitszustand wurde durch den Fauxpas jedoch weiter befeuert.