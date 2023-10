Nächster Bomben-Alarm in Berlin

Die lange Serie der Bomben-Drohungen findet kein Ende. Im Visier : Botschaften und Medienhäuser.

In Berlin hat es laut Polizei erneut Bombendrohungen gegen verschiedene Einrichtungen gegeben. Betroffen seien verschiedene Medienhäuser und diplomatische Vertretungen in der Hauptstadt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wie viele Drohungen, wollte Polizei nicht sagen

Eine konkrete Anzahl nannte er nicht. Der Sprecher konnte auch keine Angaben dazu machen, ob der Wortlaut derselbe war wie bei vorherigen Vorfällen. In allen Fällen sei eine Ernsthaftigkeit der Androhungen verneint worden, hieß es.

Große Polizei-Einsätze

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittele wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, erklärte der Polizeisprecher. Die Abteilung ermittelt bereits zu solchen Drohungen, die nach Polizeiangaben in der Nacht auf Dienstag bei Schulen, Medienhäusern und Botschaften in Berlin eingegangen waren. Auch der Berliner Hauptbahnhof zählte nach Angaben der Bundespolizei dazu. Deutschlandweit haben am Dienstag Bombendrohungen an Schulen größere Polizeieinsätze ausgelöst. In Berlin sind derzeit allerdings Herbstferien. Bereits am Montag kam es zu solchen Vorfällen. Die Hintergründe sind bisher unklar.