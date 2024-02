Nasa entdeckt "Super-Erde" - hier könnte es Leben geben

Erfolg für die Nasa: Planet „TOI-715 b“ wurde entdeckt. Hier passen einige Falktoren für mögliches Leben.

Da werden sogar die Wissenschaftler bei der US-Weltraumbehörde NASA aufgeregt: „Entdeckungs-Alarm“ schreiben sie!

Sie haben eine „Super-Erde“ entdeckt, die einen kleinen rötlichen Stern umkreist. Und: Sie ist – nach astronomischen Maßstäben – relativ nahe zu uns: „nur“ 137 Lichtjahre entfernt.

„Super-Erden“, das sind Planeten, die unserer Erde ähnlich sind. Sie bestehen nicht aus Gas, sind also fest und haben nicht mehr als zehn Mal das Gewicht unserer Erde.

Temperatur passt für Leben

„TOI-715 b“ so wird die neue Super-Erde bezeichnet. Das Besondere ist die Distanz zum so genannten Mutterstern, um den er kreist. Sind die beiden zu nah aneinander, ist es zu heiß für Leben auf dem Planeten, zu weit weg und die Kälte macht Leben unmöglich.

Doch TOI-715 b kreist in einer Zone um seine Sonne, in der Leben möglich ist – deswegen sind die Wissenschaftler jetzt aufgeregt.

TESS erforscht andere Planeten. © APA/AFP/NASA/GSFC/Handout ×

Alle 19 Tage kreist der neue Planet einmal um die Sonne, was auf diesem Planeten einer Jahresdauer entspricht. Auch diese Tatsache erregt das Interesse der Forscher. Ein internationales Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Georgina Dransfield (Uni Birmingham) berichtet darüber im Fachmagazin "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Extra aufregend: In der Nähe soll ein weiterer Planet kreisen. Auch hier scheinen einige wichtige Faktoren für Leben gegeben.