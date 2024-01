NATO-Admiral rechnet mit großem Krieg gegen Russland

Der Westen müsse sich auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit Moskau vorbereiten.

Knapp zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine warnen immer mehr Politiker und Generäle im Westen vor einer direkten Konfrontation mit Moskau. „Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein Nato-Land angreift“, schlug der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius Alarm. „Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte“.

Krieg in den nächsten 20 Jahren

Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, rechnet sogar mit einem großen Krieg mit Russland. Der Niederländer fordert bei einem NATO-Treffen in Brüssel, dass sich die Allianz auf eine militärische Auseinandersetzung mit Moskau vorbereiten müsse. Das berichtet die britische Zeitung The Independent. "Wir müssen verstehen, dass der Frieden, in dem wir leben, nicht selbstverständlich ist. Und deshalb bereiten wir uns auf einen Konflikt mit Russland vor." Als Zeitraum für einen möglichen Krieg nannte Bauer die nächsten 20 Jahren.

Der Admiral fordert deshalb Kriegsvorbereitungen im Westen. Im Falle eines Kriegsausbruchs müssten eine große Zahl von Zivilisten mobilisiert werden. Die Regierungen sollen deshalb bereits Systeme etablieren, um eine solche Mobilisierung im Ernstfall auch durchführen zu können. Der Admiral lobt dabei Schweden für seine Aufforderung, dass sich alle Bürger auf einen möglichen Krieg vorbereiten sollen .