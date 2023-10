Netanyahu fordert alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf

Nach dem Großangriff der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert.

Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen, sagte er am Samstagabend in einer TV-Ansprache. Mit Blick auf Gaza, das er als die "Stadt des Bösen" bezeichnete, betonte er: "Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein."

Netanyahu sprach mit Blick auf die Hamas-Angriffe von einem "schwarzen Tag" für sein Land und die Bevölkerung, wofür sich Israel "rächen" werde. Die israelische Armee werde all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu "zerstören".

Netanyahu hatte zuvor bereits den Großangriff der Hamas als "Krieg" eingestuft: Israel befinde sich "nicht in einem Einsatz oder in Gefechten, sondern im Krieg". Er habe die "umfassende Mobilisierung von Reservisten" angeordnet. Der Feind werde "einen beispiellosen Preis zahlen", versicherte der israelische Regierungschef.

Die radikalislamische Hamas hatte Samstagfrüh mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, auch drangen Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen auf den Gazastreifen. Insgesamt wurden auf beiden Seiten nach vorläufigen Angaben binnen eines Tages mehr als 300 Menschen getötet und mehr als 2.000 weitere verletzt.