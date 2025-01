Neue Syrien-Führer richten 35 Menschen willkürlich hin

Mit den neuen islamistischen Machthabern in Syrien verbündete Kämpfer haben nach Angaben von Aktivisten innerhalb von drei Tagen mindestens 35 Menschen willkürlich hingerichtet.

Bei den meisten der Hingerichteten habe es sich um frühere Beamte der Regierung des gestürzten Machthabers Bashar al-Assad gehandelt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.

Dutzende Mitglieder lokaler bewaffneter Gruppen, die unter der Kontrolle der neuen Machthaber stünden, seien wegen ihrer Beteiligung an den "Sicherheitseinsätzen" in der Region Homs festgenommen worden. Die Bewaffneten hätten "Vergeltungsakte" an Mitgliedern der alawitischen Minderheit begangen, zu der Assad gehört. Sie hätten "den Zustand des Chaos, die Verbreitung von Waffen und ihre Beziehungen zu den neuen Machthabern" ausgenutzt, um "alte Rechnungen zu begleichen", erklärte die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien, die sich auf ein Netzwerk von Quellen in Syrien stützt.

Zuvor hatte die amtliche Nachrichtenagentur Sana gemeldet, die neuen Machthaber beschuldigten Mitglieder einer "kriminellen Gruppe", sich während eines Sicherheitseinsatzes als "Angehörige der Sicherheitsdienste" ausgegeben zu haben, um nicht näher genannte "Verstöße" zu begehen.

"Beispiellose Grausamkeit und Gewalt"

Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von "willkürlichen Massenfestnahmen, grausigen Misshandlungen, Angriffen auf religiöse Symbole, Schändungen von Leichen und willkürlichen und brutalen Hinrichtungen von Zivilisten". Diese seien mit "beispielloser Grausamkeit und Gewalt" verübt worden.

Laut der Organisation Civil Peace Group wurden Zivilisten in mehreren Dörfern der Region Homs Opfer des Sicherheitseinsatzes. Die Gruppe verurteilte die "ungerechtfertigten Gesetzesverstöße", darunter das Töten unbewaffneter Männer.

Im Dezember hatten Kämpfer unter Führung der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Damaskus erobert und die jahrzehntelange Herrschaft von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien beendet. Die neuen Machthaber geben sich gemäßigt. Angehörige der alawitischen Minderheit fürchten jedoch Vergeltung für die jahrzehntelangen Verbrechen während der Herrschaft des Assad-Clans.