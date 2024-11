New Yorks Himmel wird gebogen: Wird das der verrückteste Wolkenkratzer der Welt?

Spektakuläre Pläne für das längste Hochhaus der Welt lassen die Skyline von New York City beben! „The Big Bend“ soll das schwindelerregende Bild einer umgedrehten U-förmigen Konstruktion schaffen – und dabei die magische Grenze von 1.220 Metern durchbrechen.

Dieses bizarre Bauwerk könnte bald Manhattan zieren und will die Höhe des Burj Khalifa in Dubai um satte 300 Meter übertrumpfen. Ein echter Coup gegen die strikten Bauvorschriften der Stadt: Der Trick? Ein geschwungener Wolkenkratzer, der länger, aber nicht unbedingt höher ist – clever und provokativ zugleich.

Durch den Einsatz von Kurven und dem Kauf von benachbarten Luftrechten kann dieses Riesenprojekt auf engstem Raum in den Himmel wachsen, ohne horrende Summen für zusätzliche Höhe zu zahlen. Der Clou: futuristische Aufzüge, die sich sowohl horizontal als auch in endlosen Schleifen durch das Gebäude bewegen! Die Idee des New Yorker Architekturbüros Oiio könnte die Bauwelt revolutionieren. Architekt Ioannis Oikonomou beschreibt den Big Bend als „eines der prestigeträchtigsten Bauwerke, die Manhattan je gesehen hat.“

© oiiostudio ×

"Momentum der Ungleichheit"

Doch nicht alle sind begeistert: Kritiker bezeichnen das Mammutprojekt als „Monument der Ungleichheit“. Star-Architekten wie Steven Holl und Liz Diller sehen in diesen Super-Skyscrapern eine Bedrohung für die Seele der Stadt und warnen: „New York droht im Luxus zu ertrinken!“ Auch Anwohner sind skeptisch und fürchten, dass das Bauwerk den Central Park in den Schatten stellen könnte. Für die einen ein Meisterwerk, für die anderen ein Angriff auf die Skyline – New York bleibt gespalten.

Geplant ist „The Big Bend“ in der Luxuszone „Billionaire's Row“ südlich des Central Parks – eine Gegend, wo der Quadratmeterpreis schon jetzt explodiert. Doch was für Kritiker nach Größenwahn klingt, wird von Oikonomou als Antwort auf die engen Baugesetze New Yorks gefeiert: „Ein Wolkenkratzer muss herausragen, um zu beeindrucken!“ Ob der Big Bend jemals Realität wird, bleibt spannend – doch fest steht: Diese Vision könnte die Bauwelt für immer verändern.