Nonna Silvi: Mit 84 Jahren backt sie sich zur Instagram-Sensation

Nonna Silvi, die durch ihren Enkel in die sozialen Medien eingeführt wurde, ist eine beliebte Instagram-Persönlichkeit geworden, die traditionelle italienische Rezepte teilt und für ihre authentische Art geschätzt wird.

Silvana Bini (84) hatte ursprünglich kein Interesse am Internet. Sie war glücklich, sich auf das Backen und Kochen in ihrem Geschäft zu konzentrieren. Doch ihr Enkel Gabriel hatte eine andere Idee und überzeugte sie, eine Präsenz in den sozialen Medien aufzubauen. So begann Oma Silvi, wie sie von ihren Fans genannt wird, unerwartet ihren Aufstieg zur beliebten Internetpersönlichkeit.

„Er hat mich ständig mit diesen Videoideen verfolgt. Egal, wo ich war, er hat mich immer gefunden“, erinnert sich Silvana an den Beginn ihrer Social Media-Karriere im Herbst 2022. Heute, zwei Jahre später, hat sie über drei Millionen Follower auf Instagram, die ihre traditionellen italienischen Gerichte und ihre authentische Art lieben.

+++ Die neue oe24-App HIER zum downloaden +++



In einem Interview mit BILD erzählte Silvana von ihrem überraschenden Erfolg und betonte, wie wichtig harte Arbeit, Durchhaltevermögen und Hingabe für ein erfülltes Leben sind. In der oft oberflächlichen Welt von Instagram fällt Oma Silvi durch ihre einfachen, traditionellen Rezepte auf, wie sie viele in Italien von ihren Großmüttern kennen. In ihrer Heimatstadt Florenz ist sie mittlerweile eine bekannte Figur, die oft auf der Straße erkannt wird. „Die Leute sprechen mich an und sagen: ‚Sie sind die Nonna von Instagram! Ich folge Ihnen und bewundere Sie sehr!‘“, erzählt sie.

Silvana bleibt bescheiden

Diese Begegnungen und die positiven Kommentare ihrer Follower rühren Silvana, aber sie bleibt bescheiden: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so erfolgreich werde, und ich habe es auch nicht angestrebt. Mir ist nicht wichtig, wie lange dieser Erfolg anhält. Jeden Morgen um sechs Uhr denke ich nur daran, in die Bäckerei zu gehen und mit meiner Familie zu arbeiten. So war es immer, und so wird es auch bleiben.“

Manchmal wundert sich Silvana, warum so viele junge Menschen einer „alten Dame, die hart arbeitet“, folgen. Vielleicht liegt es daran, dass sie für viele ein Vorbild in Sachen Fleiß und Beständigkeit ist. „Ich sage immer, nach Liebe und Leidenschaft kommt die Bereitschaft, Opfer zu bringen“, erklärt sie. „Die Tage in der Bäckerei können lang sein. Wisst ihr, wie viele Familienessen und Feiern ich verpasst habe? In all den Jahren habe ich nie einen Arbeitstag verpasst. Und ich bete jeden Tag: ‚Herr, lass mich arbeiten, solange ich lebe.‘“

Arbeit mit Hingabe

Silvana betont, dass es sich lohnt, einer Arbeit mit Hingabe nachzugehen: „Wenn man in der Jugend nicht sät, kann man später nichts ernten. Viele junge Menschen streben heute nach schnellem Profit, aber was wirklich zählt, ist, zufrieden und glücklich zu sein. Wenn ihr euch engagiert, werdet ihr irgendwann erkennen, dass sich die Mühe gelohnt hat.“