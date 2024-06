Nordkorea baut Mauern innerhalb Pufferzone

Nordkorea feuerte atomwaffenfähige Interkontinentalrakete ab Nordkorea hat am Sonntag mit dem Start einer ballistischen Rakete die Spannungen in der Region befeuert. Die Kurzstrecken-Rakete sei in Richtung Meer vor der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstabschef mit.