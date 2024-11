Notre-Dame: Pariser Kathedrale steht nach Brand vor Wiedereröffnung

Dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (46) wurde ein erster Einblick in die 2019 abgebrannte Kathedrale "Notre Dame" in Paris gewährt.

Gut eine Woche vor der offiziellen Eröffnung hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag die frisch restaurierte Pariser Kathedrale Notre-Dame besucht. "Es ist großartig", sagte Macron, als er nach dem Pariser Erzbischof Ulrich Laurent gemeinsam mit Kulturministerin Rachida Dati die Kathedrale betrat. "Sie wirkt viel freundlicher mit den hellen Wänden", sagte er mit Blick auf den Sandstein, der vom Dreck und Ruß der Jahrhunderte befreit wurde.

© APA/AFP/POOL/STEPHANE DE SAKUTIN ×

© APA/AFP/POOL/STEPHANE DE SAKUTIN ×

Es war zugleich das erste Mal seit dem Brand von 2019, dass die Öffentlichkeit einen Einblick in das gotische Meisterwerk bekam, das von Grund auf gereinigt und restauriert wurde. "Ich erinnere mich noch, als ob es gestern wäre, als das Blei noch tropfte", sagte Macron in Erinnerung an die Brandkatastrophe. Am Tag danach hatte Macron erklärt, dass er die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen wolle, "schöner als zuvor".

© APA/AFP/POOL/CHRISTOPHE PETIT TESSON ×

© APA/AFP/POOL/CHRISTOPHE PETIT TESSON ×

Frankreich könne stolz auf den Wiederaufbau sein

Macron bedankte sich im Rahmen des gut zweistündigen Besuchs auch bei den zahlreichen Handwerkerinnen und Handwerkern, die an der Restaurierung beteiligt waren. "Sie haben mit ganzen Herzen dafür gearbeitet", sagte er. Ganz Frankreich könne stolz darauf sein.

© APA/AFP/POOL/STEPHANE DE SAKUTIN ×

© APA/AFP/POOL/STEPHANE DE SAKUTIN ×

Macron besuchte auch den Dachstuhl, der komplett abgebrannt und teils mit mittelalterlichen Handwerksmethoden und Werkzeugen originalgetreu wieder aufgebaut worden war. Für den Dachstuhl waren mehr als 1.000 Eichen aus dem ganzen Land verarbeitet worden.

© Getty ×

Zur Erinnerung: So sah die Kathedrale unmittelbar nach dem verheerenden Brand vor fünf Jahren aus.