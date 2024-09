Nudisten-Paar kam nicht zum Nackt-Karaoke – Doppelmord!

In einem beliebten FKK-Resort kam es zu einem fürchterlichen Verbrechen.

Die Olive Dell Ranch im US-Bundesstaat Kalifornien gilt in der Nudisten-Szene als äußerst beliebtes FKK-Resort. Jetzt erschüttert ein Doppelmord die Anlage in der Stadt Redlands.

Das Ehepaar Stephanie (73) und Daniel Menard (79) gilt als vermisst – die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. „Wir sind überzeugt, dass sie tot sind. Und wir glauben, dass die Leichen auf dem Grundstück von Michael Sparks liegen“, so ein Sprecher.

Auch Hund Cuddles wird vermisst © Redlands Police Department ×

Das Nudisten-Paar war vergangenen Sonntag nicht zum Nackt-Karaoke erschienen und wurde deshalb von einem Freund als vermisst gemeldet. Die Polizei fand dann wenig später zunächst das unverschlossene Auto des Ehepaars und dann auch die Handtasche und Handy der 73-Jährigen.

Michael Sparks gilt als dringend tatverdächtig © Redlands Police Department ×

Nach einem anonymen Hinweis wollte die Polizei in Folge Michael Sparks befragen – der 62-Jährige verschanzte sich aber in seinem Haus. Ein SWAT-Team rückte aus und bretterte mit einem gepanzerten Fahrzeug in das Haus. Dort fand man erste menschliche Überreste, die jedoch noch nicht identifiziert wurden. Weil das Haus nach dem Polizeieinsatz stark einsturzgefährdet ist, war eine vollständige Bergung bisher nicht möglich. Michael Sparks wurde festgenommen und sitzt in U-Haft.