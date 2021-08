Österreicherin vor Ort: "Die Angst ist überall spürbar"

Inferno in der Ferienzeit. Die Lage ist außer Kontrolle, internationale Hilfe läuft an.

Es gibt kaum ein Entkommen: Die verheerenden Brände in Griechenland breiten sich seit sechs Tagen fast ungebremst aus. In 24 Stunden entstanden 400 neue Feuer. Jetzt fegen die Flammen auch über nördliche Vororte von Athen.



Es sind unheimliche Szenen: Am Horizont hinter Athen ist eine leuchtend rote Feuerwand zu sehen.



ÖSTERREICH sprach mit dem Model Tanja Duhovic, die gerade in Griechenland urlaubt. Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!