Oktoberfest als Corona-Turbo

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Infektionen nach der Wiesn um das Vierfache.

Das Oktoberfest ist das weltweit größte Volksfest. Bis zu sieben Millionen Menschen drängen sich in den Bierzelten, stehen eng aneinander bei den Fahrgeschäften und auch die U-Bahn am Weg heim ist eine Ansteckungsgefahr.

Touristen bringen Viren aus aller Welt

Dieter Hoffmann, stellvertretender Leiter des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München, sagte dem Merkur: "Ja, das Oktoberfest bietet ideale Bedingungen für Atemwegsinfektionen, darunter auch Covid-19, sich zu verbreiten: Erstens viele Menschen, die sich über längere Zeit dicht gedrängt in Innenräumen aufhalten. Zweitens Touristen aus allen Teilen der Welt."

Inzidenz in München höher als in ganz Deutschland

Seine Analyse des Vorjahres zeigt: "Die SARS-CoV-2 Inzidenz stieg in München während des Oktoberfests 2022 um den Faktor drei bis vier und lag nach dem Volksfest deutlich höher als der Bundesdurchschnitt."

Das Risiko ist auf dem Volksfest hoch, sagt er: "Vor allem in vollen Festzelten steckt man sich leicht an, auch in vollen Fahrzeugen des ÖPNV (Anm.: öffentliche Verkehrsbetriebe). Im Freien ist das Risiko auch bei Gedränge geringer, da der Luftaustausch deutlich besser funktioniert."