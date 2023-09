Oktoberfest-Kellnerin verrät ihren Stapel-Trick

Das ganze Netz staunt über diese Kellnerin am Münchner Oktoberfest.

Wiesn-Kellnerin Verena Angermeier wurde praktisch über Nacht berühmt. Im Internet geht derzeit das Video viral, auf dem die 30-Jährige unglaubliche 13 gefüllte Maßkrüge (30 Kilo schwer) gleichzeitig durchs Bierzelt trägt.

„Durch das Video bin ich berühmt geworden“, erzählt Angermeier der BILD. „Die Gäste bestellen durch das Internet-Video inzwischen mehr, um mich schleppen zu sehen. Selbst wenn nur acht Personen am Tisch sitzen, werden immer 13 Maß bei mir bestellt“. Die Kellnerin freut sich dabei natürlich auch über das höhere Trinkgeld.

Der deutschen Bild verrät die Kellnerin nun ihren Stapel-Trick: „Da kommt viel auf die Technik an“, so die 30-Jährige. „Weil ich so klein bin, brauchte ich eine Lösung, wie ich mir am besten einen Weg durch ein volles Bierzelt bahne“, erzählt Angermeier. „Die übereinander gestapelten Maßkrüge kann ich kraftmäßig besser kontrollieren, als sechs Krüge nebeneinander in jeder Hand.“