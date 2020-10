OPCW: Nervengift der Nowitschok-Gruppe in Nawalny-Proben bestätigt

Laut einem OPCW-Bericht soll der Kreml-Kritiker Nawalny mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein.

Berlin. In den Proben des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny wurden laut OPCW-Bericht Spuren eines Nervengifts aus der Nowitschok-Gruppe entdeckt. Der Bericht wurde auf der offiziellen Twitter-Seite der "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons" (OPCW) veröffentlicht.

#OPCW Issues Report on Technical Assistance Requested by Germany https://t.co/vWm45YuNRP — OPCW (@OPCW) October 6, 2020

