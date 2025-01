Orca-Weibchen trauert um totes Kalb

: Darauf ist ein Orca-Weibchen zu sehen, das sein totes Kalb vor sich herträgt. Die Schwertwal-Mutter J35, auch Tahlequah genannt, ist Teil einer sehr kleinen und bedrohten Population in Puget Sound, einer Meerenge in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington. Es ist nicht das erste Mal, dass sich J35 nicht von einem toten Jungtier trennen kann.

It is with heavy hearts that we share the news from the Center for Whale Research (CWR) that J61 has passed away.



???? J61 beside J35 & the J17s - photo courtesy of Brittany Philbin pic.twitter.com/OUD7kNVJI4