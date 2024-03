Ostern: Mammut-Programm für angeschlagenen Papst

Papst Franziskus ist nach wie vor gesundheitlich angeschlagen. Dennoch hat das 87-jährige Kirchenoberhaupt an den bevorstehenden Kar- und Ostertagen einen vollen Terminkalender.

Laut Vatikan leitet er die Feier der Osternacht am Samstag (30. März, 19.30 Uhr) im Petersdom, wie Kathpress meldete. Am Sonntag (31. März) feiert er ab 10.00 Uhr den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz; im Anschluss spendet er vom Balkon des Petersdoms aus den weltweiten Segen "Urbi et orbi".

Auch der stimmungsvolle Höhepunkt der Kartage in Rom - der Kreuzweg im Kolosseum am Abend des Karfreitags (29. März, 21.15 Uhr) - ist im päpstlichen Kalender angesetzt. Im vergangenen Jahr hatte Franziskus diesen Termin wegen einer Bronchitis und der damals relativ kühlen Temperaturen in Rom ausfallen lassen. Seine Absage kam wenige Stunden vor Beginn des Kreuzwegs. An den übrigen Feierlichkeiten nahm er aber teil.

Seit mehr als drei Wochen leidet der Papst an den Folgen einer Grippe. Öffentliche Termine und Auftritte nimmt er dennoch wahr, wobei immer wieder Vatikan-Mitarbeiter die Texte für ihn verlesen. Wegen der Erkrankung hat Franziskus derzeit Probleme, lange Ansprachen zu halten.

Das vorösterliche Programm des Papstes beginnt bereits an Palmsonntag (24. März, 10.00 Uhr) mit einem Gottesdienst auf dem Petersplatz. Am Gründonnerstag-Vormittag (28. März, 9.30 Uhr) folgt im Petersdom die sogenannte Chrisam-Messe, bei der die Öle für Taufe, Firmung und Krankensalbung geweiht werden. Danach will Franziskus am späten Nachmittag (16.00 Uhr) in einer Haftanstalt in Rom weiblichen Insassen die Füße waschen. Die Fußwaschung in Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu ist eine Tradition in der katholischen Kirche.