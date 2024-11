Paar stirbt bei Sex-Date

In einem Transporter auf einem Parkplatz wurden die Leichen einer Frau (35) und ihres Geliebten (58) entdeckt.

Deutschland. Die Polizei machte am Freitagabend auf einem Parkplatz in Frankfurt (Oder) in Brandenburg einen Schock-Fund, nachdem eine 35-Jährige vermisst gemeldet worden war. In einem Transporter lagen zwei Leichen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich ein Mann und eine Frau in dem Transporter zum Sex verabredet.

Die Frau hatte laut der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" ihr Kind bei Bekannten gelassen, um sich mit dem 58-Jährigen auf einem Parkplatz zu treffen. Gegen 19.30 Uhr alarmierten die Babysitter die Polizei, als sie sich nicht mehr meldete.

Gasflasche defekt

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Paar wegen eines Defekts an einer Gasflasche während eines Schäferstündchens bewusstlos wurde und starb. Ein Polizeisprecher schloss einen Suizid aus und bezeichnete den Vorfall als tragischen Unfall.

Die Beamten nahmen einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt und sofort die Feuerwehr-Leitstelle verständigt. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten gegen 21 Uhr an. Die Rettungskräfte fanden das Paar den Berichten zufolge leblos vor. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.