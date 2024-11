Tiefsee-Sensation: 3 Meter langes Meeresungeheuer an Land gespült

Vergangene Woche wurde ein gut drei Meter langer Riemenfisch tot an den Grandview Beach in Kalifornien gespült. Der seltene Tiefseefisch liebt die Dunkelheit der Ozeane und bietet einen gruseligen wie faszinierenden Anblick. Im Gegensatz zu diesem Exemplar können Riemenfische bis zu acht Meter erreichen und damit die doppelte Körperlänge erreichen, was sie zu den längsten Knochenfischen der Welt macht.

Riemenfische sind wegen ihrer Lebensweise in bis zu 1.000 Metern Tiefe noch nicht gut erforscht. Überhaupt sind Sichtungen dieser Fische äußerst selten. In mehr als 120 Jahren wurden an der kalifornischen Küste lediglich 20 Exemplare angespült. Fun Fact: Riemenfische werden auch als "Weltuntergangsfische" bezeichnet, da sie angeblich Naturkatastrophen vorhersagen können. Historische Berichte von Seefahrern über riesige Seeschlangen könnten sich übrigens auf diese langgezogenen Fische beziehen.

Look what decided to make another appearance! ???? Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc