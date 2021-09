Die unglaubliche Geschichte des "Pablo Escobear" hat es nach Hollywood geschafft.

Ermittler fanden 1985 in Georgia, einen 80 Kilogramm schweren Schwarzbär der tot, neben einen Seesack lag. Der Seesack war mit 30 Kg Kokain gefüllt. Ein Drogenschmuggler hatte den Drogen-Sack aus dem Flugzeug geworfen. Die Todesursache des Schwarzbären war offensichtlich: Der Seesack war aufgerissen und 40 leere Päckchen lagen neben dem Kadaver des überdosierten Tieres verstreut.

Die Geschichte wird verfilmt

Jetzt soll die wilde Geschichte des Kokainbären in Hollywood verfilmt werden, und zwar unter der Regie der Schauspielerin und Regisseurin Elizabeth Banks. Das Kokain im Wert von 15 Millionen Dollar wurde von dem Drogenschmuggler Andrew Thornton, dem Sohn eines wohlhabenden Pferdezüchters aus Kentucky, aus einem Flugzeug abgeworfen. Thornton, ein ehemaliger Anwalt und Drogenfahnder, war mit einer Cessna aus Kolumbien auf Kokainschmuggelfahrt und setzte Pakete im Norden Georgias ab.

Fallschirm nicht geöffnet

Nach Angaben des "Georgia Bureau of Investigations" stürzte Thornton in den Tod, als er aus dem Flugzeug sprang und "mit dem Kopf auf das Heck des Flugzeugs aufschlug" und es versäumte, seinen Fallschirm zu öffnen.

Als seine Leiche in einer Nachbarschaftseinfahrt in Knoxville, Tennessee, gefunden wurde, trug Thornton eine Nachtsichtbrille, eine kugelsichere Weste und Gucci-Schuhe. Der 40-jährige Thornton hatte außerdem 4.500 Dollar in bar, zwei Pistolen, mehrere Messer und einen Schlüssel zum Flugzeug bei sich.

Chattahoochee National Forest

Das unbesetzte Flugzeug, das er flog, wurde später mehrere Stunden entfernt in den Bergen von North Carolina als abgestürzt aufgefunden. Die Behörden verfolgten daraufhin die Flugroute des Flugzeugs zurück und entdeckten neun Seesäcke voller Kokain. Drei Monate nach Thorntons Tod wurden der tote Bär und der zehnte Seesack südlich der Staatsgrenze zwischen Tennessee und Georgia im Chattahoochee National Forest gefunden.

Touristenattraktion

Aber das war noch lange nicht das Ende der erstaunlichen Geschichte des Bären. Jetzt ist der ausgestopfte Bär, der nach dem kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar- "Pablo Escobear" genannt wurde, eine unwahrscheinliche Touristenattraktion im Kaufhaus "Kentucky For Kentucky" in Lexington, Kentucky.

Der Laden ist nach einer langen Suche im ganzen Land an das Tier gekommen und beschreibt seine bizarre Geschichte auf seiner Website. "Sein Magen war buchstäblich bis zum Rand mit Kokain gefüllt. Es gibt kein Säugetier auf der Welt, das das überleben könnte", sagte der Gerichtsmediziner, der die Nekropsie des Bären durchführte, zu den Gründern des Unternehmens. "Hirnblutungen, Atemstillstand, Hyperthermie, Nierenversagen, Herzversagen, Schlaganfall. Was auch immer, der Bär hatte es."

Der Bär wurde schließlich von den Behörden taxidermiert und der Chattahoochee River National Recreation Area gespendet, wo er in einem Besucherzentrum ausgestellt wurde.

Social Media Star

Während eines Waldbrandes wurde er dann eingelagert, bevor er in einem Pfandhaus in Nashville landete. Von dort kaufte es der Country-Musikstar Waylon Jennings, der es einem Freund in Las Vegas schenkte. Als dieser Freund, Ron Thompson, 2009 starb, wurde sein Nachlass versteigert und Cocaine Bear von dem chinesischen Einwanderer Zhu T'ang für 200 Dollar gekauft. Als Herr T'ang 2012 starb, kontaktierten die Besitzer von Kentucky For Kentucky seine Witwe und sie erklärte sich bereit, ihnen den Cocaine Bear zu schenken, wenn sie den Versand bezahlen würden. Der Bär ist nun ein echter Social-Media-Star am Standort des Unternehmens in der Kentucky Fun Mall in Lexington.

This story is just flat out incredible. Hilarious. #CocaineBear https://t.co/kL1JdwjlO7 — Lee Weatherly (@LeeWeatherly) July 11, 2016



Chris Miller

Der Film Cocaine Bear basiert auf einem noch unbetitelten Drehbuch von Jimmy Warden und könnte noch in diesem Sommer gedreht werden. Produziert wird er von Phil Lord und Chris Miller, die auch bei The Lego Movie Regie geführt haben. Cocaine Bear wird Banks' dritter Spielfilm sein, nachdem er zuletzt bei Charlie's Angels (2019) und Pitch Perfect 3 (2015) Regie führte.