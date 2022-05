Pärchen hat während Gottesdienst Sex

Ein Online-Gottesdienst in den USA lief gehörig aus dem Ruder. Ein Pärchen fiel während der Messe über einander her – und vergaß dabei, die Kamera abzuschalten.

Der Gottesdienst anlässlich einer Bar Mitzwa fand bereits am 14. Mai in Minneapolis statt. Und zwar per Videokonferenz via Zoom. Allerdings hatte ein Paar besseres im Sinn, als der Predigt zu lauschen: Während die Kamera weiterlief, wurden der Mann und die Frau intim. Ein Teilnehmer berichtete der New York Post: "Die Frau lief mehrmals nackt durch den Raum. Er lag im Bett und packte ihn aus."

Fast einen Stunde Action

An die 45 Minuten waren die beiden zugange, ehe sie auf ihr Missgeschick hingewiesen wurden. Zwar dürfte die Synagoge mehrere Anrufe bekommen haben, aufgrund des jüdischen Schabbat ging aber niemand ran. Die entblößte Frau wurde erst von einer Bekannten angerufen und gefragt: "Was zum Henker machst du? Ihr seit auf Video."

Was die Sache auch nicht besser macht: Während des Gottesdienstes hatten die meisten Teilnehmer ihre Kameras ausgeschaltet. Das Bild des Sex-Pärchens wurde in Zoom dadurch besonders groß angezeigt.