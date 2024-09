Panda attackiert Zoowärterin

Auf den ersten Blick wirken Große Pandas lieb und friedlich, doch wie gefährlich die Tiere werden können, zeigte sich in einem Zoo.

Schreckliche Szenen erlebte eine Zoowärterin in einem Tiergarten in China. Die 9-jährige Panda-Dame Ding Ding ging wütend auf die Pflegerin los. Zoobesucher hielten die schreckliche Szene fest. Bereits im April wurden im selben Tiergarten drei Arbeiterinnen von den Panda-Geschwistern Yu Ke und Yu Ai attackiert. Damals musste ein weiterer Mitarbeiter rettend eingreifen.

Die Pflegerin dürfte beim Betreten des Geheges vergessen haben, die Tür korrekt zu schließen. Ding Ding versuchte daraufhin zu entkommen. Als sie den Fehler merkte, war es schon fast zu spät. Vorsichtig und ängstlich versuchte sie, das Tier aus der Tür zu bekommen und sie zu schließen. Das dürfte dem pelzigen Vierbeiner allerdings gar nicht gefallen haben. Ding Ding stürzte sich auf die Frau.

Erst nach mehreren heftigen Attacken und Bissen konnte sich die Zoowärterin aus dem Zoo in Chongqing befreien. Ein Sprecher sagte danach, dass man untersucht, warum Ding Ding so aggressiv reagierte und dass man entsprechende Handlungen setzen will, um das in Zukunft zu vermeiden. Üblicherweise reagieren Pandas nur so wild, wenn sie sich bedroht fühlen.