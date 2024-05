China-Zoo mit peinlicher Panda-Abzocke

Sie sehen fast aus wie Pandas, sind aber keine, sondern Hunde, im Panda-Muster schwarz-weiß . Ein China-Zoo führt seine Besucher damit ultra dreist an der Nase herum.

Dem Zoo wird vorgeworfen, die schwarz-weißen Hunde den Zoobesucher vorgesetzt zu haben, um, „Pandas“ zu faken. Dafür wurden den Panda-Fans auch noch eine Gebühr abverlangt.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ