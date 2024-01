Papst: Sexualität ist Geschenk Gottes

Der Papst hat heute bei der Generalaudienz das Thema Sexualität angesprochen.

"Die sexuelle Lust, die ein Geschenk Gottes ist, wird durch Pornografie untergraben, die Befriedigung ohne Beziehung ist. Sie kann zu Formen der Abhängigkeit führen", sagte der Papst vor den in der Audienzhalle Paul VI. versammelten Pilgern.

"Laster der Lust..."

"Wir müssen Liebe verteidigen. Das Laster der Lust verwüstet die Beziehungen zwischen den Menschen. Um eine solche Realität zu dokumentieren, reicht die Alltagschronik leider aus. Wie viele Beziehungen, die im besten Sinne begonnen haben, haben sich dann in giftige Beziehungen verwandelt, in Besessenheit des anderen, ohne Respekt und ohne Sinn für Grenzen", erklärte der Papst in der Katechese über "das Laster der Lust" dazu.

"Einfühlungsvermögen für seine Gefühle"

"Lieben heißt, den anderen zu respektieren, sein Glück zu suchen, Einfühlungsvermögen für seine Gefühle zu entwickeln, sich in das Wissen um einen Körper, eine Psyche und eine Seele zu versetzen, die nicht unsere eigenen sind und die man wegen ihrer Schönheit betrachten muss", sagte Franziskus bei der Fortsetzung des neuen Katechesezyklus über "Die Laster und Tugenden".

"Das ist wunderschön!"

"Im Christentum gibt es keine Verurteilung des Sexualtriebes. Wenn es nicht durch Laster verunreinigt ist, ist das Verliebtsein eines der reinsten Gefühle. Ein verliebter Mensch wird großzügig, schenkt gerne, schreibt Briefe und Gedichte. Er hört auf, an sich selbst zu denken, um sich ganz auf den anderen zu konzentrieren. Das ist wunderschön! Und wenn man einen Liebenden fragt, aus welchem Grund er liebt, wird er keine Antwort finden: In vielerlei Hinsicht ist seine Liebe bedingungslos, ohne jeden Grund", betonte der Papst.