Papst-Wahl: Um diese Uhrzeit ist heute Rauch zu sehen

Schon heute könnte der neue Papst feststehen.

In Rom treten am Donnerstag erneut die Papst-Wähler aus aller Welt zusammen, um die Wahl eines neuen Pontifex fortzusetzen. Nach einer gemeinsamen Messe in der Paolinischen Kapelle begeben sich die 133 Purpurträger streng abgeschirmt von der Außenwelt in die Sixtinische Kapelle. Ein erster Wahlgang am Mittwochabend hatte wie erwartet für keinen Kandidaten die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit gebracht.

Schwarzer oder weißer Rauch

Am Donnerstag sind bis zu vier Wahlgänge vorgesehen - zwei vormittags und zwei nachmittags. Ist bereits der erste Wahlgang am Vor- oder Nachmittag erfolgreich, werden die Wahlzettel sofort verbrannt. Dann könnte zwischen 10.30 und 11.00 Uhr oder zwischen 17.30 und 18.00 Uhr weißer Rauch aufsteigen. Sollte im jeweils ersten Wahlgang kein Kandidat die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten, so werden gegen 12.00 Uhr und gegen 19.00 Uhr die Stimmzettel beider Wahlrunden gemeinsam verbrannt.

Solange sich die Kardinäle nicht mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit auf einen Papst einigen können, werden die Stimmzettel mit einem chemischen Zusatz verbrannt, sodass schwarzer Rauch aus dem Schornstein über der Sixtinischen Kapelle emporsteigt. Nur wenn ein neuer Papst gewählt ist, steigt weißer Rauch auf - zudem läuten dann die Glocken des Petersdoms. Im Vatikan wird ein kurzes Konklave von nur wenigen Tagen erwartet.