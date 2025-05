Live-Ticker zum Konklave: Die Papst-Wahl beginnt

In Rom beginnt am Mittwochnachmittag die Wahl des neuen Papstes. oe24 berichtet LIVE

133 Kardinäle kommen am Nachmittag (16.30 Uhr) in der Sixtinischen Kapelle zum Konklave zusammen, um den Nachfolger des am Ostermontag verstorbenen Papsts Franziskus zu bestimmen. Mit einem Ergebnis wird ab Donnerstag gerechnet. Für die Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, was mindestens 89 Stimmen entspricht.

Am Mittwochnachmittag ist lediglich ein einziger Wahlgang geplant. An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge pro Tag vorgesehen: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Weißer Rauch würde bei einer erfolgreichen Wahl am Vormittag gegen 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr aufsteigen. Am Nachmittag gegen 17.30 Uhr oder 19.00 Uhr. Sollte es keinen neuen Papst geben, ist mit schwarzem Rauch zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rechnen.

Gottesdienst im Petersdom leitete Konklave ein

Mit einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Gottesdienst im Petersdom in Rom haben die wahlberechtigten Kardinäle unter der Leitung des italienischen Kardinaldekans Giovanni Battista Re das Zeremoniell zur Wahl des neuen Papstes eingeleitet. Vor geistlichen und weltlichen Würdenträgern erbat der 91-jährige Re am Mittwoch die Hilfe Gottes bei der Entscheidung über den nächsten Pontifex. Der Kardinaldekan leitete den Gottesdienst zusammen mit allen Konklave-Teilnehmern.

"Wir sind hier, um den Beistand des Heiligen Geistes zu erbitten, um sein Licht und seine Kraft zu erflehen, damit der Papst gewählt wird, den die Kirche und die Menschheit an diesem schwierigen und komplexen Wendepunkt der Geschichte benötigen", erklärte Re in seiner Predigt in der traditionellen feierlichen Messe "Pro eligendo Pontifice" (für den zu wählenden Papst) vor Beginn des Konklaves.



