Paris: Kellner laufen um die Wette

13 Jahre lang war Pause - jetzt feierte der legendäre "Kellnerlauf" in Paris sein Comeback. Unter anderem soll mit dieser Aktion auf die Effizienz von Servicemitarbeiter hingewiesen werden.

Es ist ein sehr kurioser Lauf: Auf einem Tablett ein Glas Wasser, ein Croissant und eine Tasse Kaffee - Ziel ist es so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen, ohne etwas zu verschütten. Nach einer Pause von mehr als zehn Jahre, gabs jetzt das große Comeback vom "Kellnerlaufen". Über 200 Kellner nahmen am Wettkampf teil - die Strecke war zwei Kilometer lang. Nach dem Starschuss beim Pariser Rathaus führte die Route durch die Innenstadt bis zum Touristenviertel "Le Marais".

Après plus de 10 ans d’absence, la traditionnelle course des garçons de café revient à Paris, ce dimanche.



⏪Organisée depuis 1914 dans la capitale, la compétition s’est développée partout en France et même à l’étranger. pic.twitter.com/tXJdSUdHhP — INA.fr (@Inafr_officiel) March 24, 2024

Das erste "Kellnerlaufen" hat schon 1914 stattgefunden - gerade in diesem Jahr hat der Lauf eine große Bedeutung, so kurz vor dem Start der Olympischen Spielen und um die Power von Kellner zu zeigen - trotz der Corona-Pandemie haben diese in den letzten Jahren immer eine hohe Leistung abgeliefert. Der Lauf hat strenge Regeln, nur Personen in einer Kellner-Kleidung dürfen teilnehmen (schwarzes Unterteil, weißes Hemd oder Bluse). Im Jahr 2011 haben die Betreiber ihren Sponsor verloren, weshalb der Lauf nicht mehr stattfinden konnte - jetzt nach 13 Jahren gabs das große Comeback.