Passagier öffnet während Flug den Notausgang

Ein Passagier eines Asiana-Airlines-Flugs hat beim Landeanflug auf das südkoreanische Daegu den Notausgang des Flugzeugs geöffnet. Wie die Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, befand sich die Maschine vom Typ Airbus A321-200 am Freitag mit knapp 200 Passagieren auf einem Inlandsflug, als sich der Vorfall ereignete.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc