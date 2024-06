Passagiere bleiben kopfüber im Fahrgeschäft stecken

Mindestens zehn Minuten hätten sie in dieser Position in der Höhe am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Vergnügungspark Oaks Amusement Park in Portland an der US-Westküste verharren müssen, berichtete das Portal OPB.

???? About 30 people were trapped upside down on the #AtmosFEAR ride at Oaks Amusement Park in #Portland, Oregon. The incident occurred on the park's first day of the season. Riders were stuck for about 15 minutes before being safely lowered from about 50 feet up. #AmusementPark pic.twitter.com/NAHynkruzL