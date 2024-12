Passagierflugzeug in Kasachstan abgestürzt

In Kasachstan ist nach Regierungsangaben ein Passagierflugzeug der Azerbaijan Airlines abgestürzt.

Der Vorfall habe sich in der Nähe der Stadt Aktau ereignet, meldeten staatliche russische Nachrichtenagenturen am Mittwoch unter Berufung auf das kasachische Katastrophenschutzministerium. Nach ersten Informationen gebe es Hinweise auf Überlebende.

© X

Die Maschine sei auf dem Weg von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien gewesen. Wegen Nebels in Grosny sei sie umgeleitet worden. Zur Zahl der Menschen an Bord lagen zunächst keine zuverlässigen Angaben vor.

