Weihnachtsdrama: Altersheim steht in Flammen

Die Münchner Feuerwehr musste ausgerechnet am Weihnachts-Nachmittag zu einem dramatischen Großeinsatz ausrücken.

In einem Altersheim in der Nähe des Englischen Garten in München ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste am Heiligen Abend zu einem Großeinsatz ausrücken.

In dem Seniorenheim stand das oberste Stockwerrk und der Glockenturm in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten die Menschen aus dem Gebäude evakuieren. Ob sich noch Menschen in dem betroffenen Teil befunden haben ist unklar. Fest steht, dass der Teil des Gebäudes bewohnt gewesen sei, wie die BILD berichtet.

Laut dem Bericht fällt das Gebäude auch teilweise in sich zusammen. Die Rauchwolke war in der bayrischen Landeshauptstadt weit sichtbar.