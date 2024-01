Paul (15) am Fußballplatz totgeprügelt

Ein Faustschlag kostete Paul P. das Leben – nun steht sein Gegenspieler (17) vor Gericht.

Dieser Fall sorgte nicht nur in Deutschland für große Aufregung. Zu Pfingsten kam es bei einem Jugend-Fußballturniers zu einer Schlägerei. Ein 15-Jähriger erlitt dabei schwere Hirnverletzungen und starb drei Tage später im Krankenhaus.

Zu der Auseinandersetzung kam es nach dem Abpfiff eines Spiels zwischen der französischen U-17-Mannschaft des FC Metz und des Vereins JFC Berlin. Der damals noch 16-jährige Angeklagte trat zunächst einem Berliner Spieler gegen das Schienbein und schlägt ihm gegen den Oberkörper. In Folge kam es zu einer Rudelbildung.

Marokkaner (17) vor Gericht

Der angeklagte Marokkaner verpasste laut Anklage Paul P. dann einen gezielten Faustschlag gegen dessen linken unteren Hals-/Wangenbereich. Der 15-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb schließlich drei Tage später.

Der Angeklagte spricht von einem wilden Durcheinander und will sich an den tödlichen Schlag nicht erinnern können. „Mein Mandant wollte niemanden verletzen und einfach nur Fußball spielen“, so Anwalt . Dr. Iranbomy.