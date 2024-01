Pensionist mitten in Stuttgart von Wildschwein angegriffen

Ein 77 Jahre alter Mann ist in Stuttgart von einem Wildschwein angegriffen worden.

Er habe am Samstagnachmittag dabei erhebliche Bissverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Pensionist wurde in einer Klinik behandelt.

Mehrere Menschen hatten sich am Nachmittag bei der Polizei wegen eines frei laufenden Wildschweins in der Innenstadt gemeldet, wie es weiter hieß. Trotz intensiver Suche, auch unter Einbindung des Tiernotdienstes, wurde das Tier den Angaben zufolge nicht gefunden.